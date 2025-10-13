https://ria.ru/20251013/sdelka-2047969127.html
Трамп оценил перспективы достижения сделки с Ираном
Трамп оценил перспективы достижения сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете заявил, что видит со стороны Ирана настрой на достижение сделки по нормализации отношений... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп оценил перспективы достижения сделки с Ираном
Они устали. Трамп заявил о желании достичь сделки с Ираном