Трамп оценил перспективы достижения сделки с Ираном
14:59 13.10.2025 (обновлено: 15:19 13.10.2025)
Трамп оценил перспективы достижения сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете заявил, что видит со стороны Ирана настрой на достижение сделки по нормализации отношений... РИА Новости, 13.10.2025
Они устали. Трамп заявил о желании достичь сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете заявил, что видит со стороны Ирана настрой на достижение сделки по нормализации отношений с США.
"Было бы хорошо достичь сделки с (Ираном - ред.)... Я думаю, что и они этого хотят. Думаю, они устали", - сказал американский лидер.
