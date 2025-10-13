Защита обжалует приговор блогеру Щепихину*

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Защита обжалует приговор блогеру Арегу Щепихину* по обвинению в разжигании ненависти и других преступлениях, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Сотникова.

"Мы будем обжаловать приговор", - сказала адвокат.

В понедельник Пресненский суд Москвы назначил Щепихину * пять лет колонии и на 2,5 года запретил ему администрировать сайты в интернете.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. В ходе одного из заседаний суда Щепихин заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России

Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ".

Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.

По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".

Щепихин* внесен в перечень террористов и экстремистов.