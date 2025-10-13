Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует приговор блогеру Щепихину* - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/schepikhin-2048031326.html
Защита обжалует приговор блогеру Щепихину*
Защита обжалует приговор блогеру Щепихину* - РИА Новости, 13.10.2025
Защита обжалует приговор блогеру Щепихину*
Защита обжалует приговор блогеру Арегу Щепихину* по обвинению в разжигании ненависти и других преступлениях, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Сотникова. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:33:00+03:00
2025-10-13T18:33:00+03:00
происшествия
москва
россия
арег щепихин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032214977_0:131:3056:1850_1920x0_80_0_0_000fed384789b8dc0403270e9160fa10.jpg
https://ria.ru/20250626/schepihin-2025553021.html
https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029138759.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032214977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd95a530a9e4f70441f989fffadbf1eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, арег щепихин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Арег Щепихин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Защита обжалует приговор блогеру Щепихину*

Защита Щепихина обжалует приговор по делу о разжигании ненависти

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Арег Щепихин*
Блогер Арег Щепихин* - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Арег Щепихин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Защита обжалует приговор блогеру Арегу Щепихину* по обвинению в разжигании ненависти и других преступлениях, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Сотникова.
"Мы будем обжаловать приговор", - сказала адвокат.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Блогер Щепихин, обвиняемый в экстремизме, заявил, что сильно раскаивается
26 июня, 13:53
В понедельник Пресненский суд Москвы назначил Щепихину* пять лет колонии и на 2,5 года запретил ему администрировать сайты в интернете.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. В ходе одного из заседаний суда Щепихин заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России.
Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ".
Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.
По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".
Щепихин* внесен в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым
15 июля, 03:41
 
ПроисшествияМоскваРоссияАрег ЩепихинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала