"Сбер" вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сбербанк с начала года вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов через профилактические беседы с ними, сообщает пресс-служба банка.

"Сбер" сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропу, затем проактивно через подобного рода профилактические беседы возвращает деньги.

"В "Сбере" такие схемы реализовать невозможно. Дропперы пытались вывести украденные средства через счета в "Сбере", а наши высокотехнологичные системы антифрод-мониторинга распознали мошеннические схемы. Мы такие транзакции быстро останавливаем. И в интересах россиян, пусть даже клиентов совершенно других банков, возвращаем людям деньги, которые у них украли мошенники", - добавил Кузнецов.