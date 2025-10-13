https://ria.ru/20251013/sberbank-2047974898.html
"Сбер" вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов
"Сбер" вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов - РИА Новости, 13.10.2025
"Сбер" вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов
Сбербанк с начала года вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов через профилактические беседы с ними, сообщает пресс-служба банка.
станислав кузнецов
сбер
сбербанк россии
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сбербанк с начала года вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов через профилактические беседы с ними, сообщает пресс-служба банка.
Чтобы ускорить возврат украденных денег, банки вместе с сотрудниками полиции сами общаются с дропперами, при этом 80% из них, по данным "Сбера
", не знали, что были втянуты в преступную деятельность. Такие "невольные" дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может возвращать их обратно обманутому человеку.
"Сбер" сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропу, затем проактивно через подобного рода профилактические беседы возвращает деньги.
"Мы пилотируем сейчас такой процесс возврата средств вынужденно, поскольку механизм судебных решений достаточно тяжеловесный и потому что так намного быстрее и проще для россиян. В 2025 году мы уже вернули россиянам со счетов дроперов более 2,4 миллиарда рублей. Все эти деньги – деньги, похищенные со счетов в других банках", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова
.
"В "Сбере" такие схемы реализовать невозможно. Дропперы пытались вывести украденные средства через счета в "Сбере", а наши высокотехнологичные системы антифрод-мониторинга распознали мошеннические схемы. Мы такие транзакции быстро останавливаем. И в интересах россиян, пусть даже клиентов совершенно других банков, возвращаем людям деньги, которые у них украли мошенники", - добавил Кузнецов.