Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

"Он будет заключен <...> 21 октября в тюрьму Санте в Париже, в которой есть блок для уязвимых заключенных, <...> чтобы обеспечить их безопасность", — говорится в публикации.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-го — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.