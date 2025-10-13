МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября, передает RTL со ссылкой на источники.
"Он будет заключен <...> 21 октября в тюрьму Санте в Париже, в которой есть блок для уязвимых заключенных, <...> чтобы обеспечить их безопасность", — говорится в публикации.
Парижский суд 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании.
Отмечается, что адвокаты смогут подать ходатайство об освобождении экс-президента в Апелляционный суд. На его рассмотрение отводится максимум два месяца. Таким образом, в случае удовлетворения запроса Саркози может выйти из тюрьмы перед католическим Рождеством.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-го — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
В 2018 году бывшему лидеру Франции были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
