Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
19:55 13.10.2025 (обновлено: 21:09 13.10.2025)
Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября, передает RTL со ссылкой на источники.
Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября, передает RTL со ссылкой на источники.
"Он будет заключен <...> 21 октября в тюрьму Санте в Париже, в которой есть блок для уязвимых заключенных, <...> чтобы обеспечить их безопасность", — говорится в публикации.

Парижский суд 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании.

Отмечается, что адвокаты смогут подать ходатайство об освобождении экс-президента в Апелляционный суд. На его рассмотрение отводится максимум два месяца. Таким образом, в случае удовлетворения запроса Саркози может выйти из тюрьмы перед католическим Рождеством.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-го — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
В 2018 году бывшему лидеру Франции были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
