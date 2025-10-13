https://ria.ru/20251013/sanktsii-2047999602.html
Сийярто оценил последствия санкционного "ослепления" ЕС
Сийярто оценил последствия санкционного "ослепления" ЕС - РИА Новости, 13.10.2025
Сийярто оценил последствия санкционного "ослепления" ЕС
РИА Новости РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:29:00+03:00
2025-10-13T16:29:00+03:00
2025-10-13T16:29:00+03:00
евросоюз
европа
центральная азия
санкции
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_0:74:3043:1786_1920x0_80_0_0_d1259e2ac1dc7b3263b4add0ef722971.jpg
https://ria.ru/20251003/gaz-2045622747.html
европа
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_e33943fbfcd316f1652d2bd3329a19bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, европа, центральная азия, санкции, петер сийярто
Евросоюз, Европа, Центральная Азия, Санкции, Петер Сийярто
Сийярто оценил последствия санкционного "ослепления" ЕС
Санкционное ослепление ЕС и последствия для Европы. Заявления Сийярто