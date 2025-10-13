Рейтинг@Mail.ru
При крушении легкомоторного самолета в Техасе погибли два человека
03:25 13.10.2025
При крушении легкомоторного самолета в Техасе погибли два человека
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 13.10.2025
Два человека погибли при крушении самолета неподалеку от города Форт-Уэрт

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пожарных.
Ранее телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города сообщал, что самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт. Газета New York Times писала, что речь идет о легкомоторном самолете Beech King Air C90.
"Два человека погибли в результате падения самолета", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на пожарное управление Форт-Уэрт.
В результате падения самолет загорелся, однако позднее пламя удалось взять под контроль. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ведет расследование произошедшего.
Скорая помощь в Сиднее - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
11 октября, 04:19
 
