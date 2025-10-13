Рейтинг@Mail.ru
В Египте начался саммит по прекращению войны в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/sammit-2048043965.html
В Египте начался саммит по прекращению войны в секторе Газа
В Египте начался саммит по прекращению войны в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
В Египте начался саммит по прекращению войны в секторе Газа
Саммит по прекращению войны в секторе Газа начался в понедельник вечером в египетском городе Шарм-эш-Шейх, трансляцию ведет канцелярия президента Египта Абдель... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:25:00+03:00
2025-10-13T19:25:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
египет
ближний восток
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
https://ria.ru/20251013/gaza-2048007341.html
шарм-эш-шейх
египет
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарм-эш-шейх, египет, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Шарм-эш-Шейх, Египет, Ближний Восток, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
В Египте начался саммит по прекращению войны в секторе Газа

В Шарм-эш-Шейхе начался саммит по прекращению войны в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Саммит по прекращению войны в секторе Газа начался в понедельник вечером в египетском городе Шарм-эш-Шейх, трансляцию ведет канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Председателями саммита являются ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп.
Цель саммита - прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности. В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Война закончилась". Что сулит Ближнему Востоку триумф Дональда Трампа
Вчера, 17:36
 
В миреШарм-эш-ШейхЕгипетБлижний ВостокАбдель Фаттах ас-СисиДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала