Рейтинг@Mail.ru
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 13.10.2025 (обновлено: 22:35 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/sammit-2048043778.html
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:24:00+03:00
2025-10-13T22:35:00+03:00
в мире
египет
шарм-эш-шейх
ближний восток
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048050294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73357803714499058848b84f2c281e26.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
https://ria.ru/20251013/gaza-2048007341.html
https://ria.ru/20251013/konflikt-1915630213.html
египет
шарм-эш-шейх
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подписание мирной сделки по Газе
Трамп подписал мирную сделку по Газе
2025-10-13T19:24
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048050294_105:0:1545:1080_1920x0_80_0_0_941418c9bab9980432ff81cd6a21d490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, шарм-эш-шейх, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп
В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Ближний Восток, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе

Читать ria.ru в
Дзен
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт — РИА Новости. Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе.
«
"Это крупнейшая и самая сложная сделка", — отметил Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
Президент США также объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке и заявил, что третьей мировой не будет.
«
"После многих лет страданий и кровопролития война в Газе завершена. <...> Восстановление, возможно, будет самой легкой частью".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
В свою очередь, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси назвал соглашение по Газе поворотным историческим моментом. При этом он отметил, что создание двух государств — единственный путь для реализации надежд народов Палестины и Израиля.
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Война закончилась". Что сулит Ближнему Востоку триумф Дональда Трампа
Вчера, 17:36
Саммит проходит под председательством президента Египта и его американского коллеги. Цель — разрешение конфликта в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности. В нем участвуют более 20 государств, а также международные и региональные организации.
Участники встречи отметили необходимость начала консультаций по реализации следующих этапов плана Трампа по мирному урегулированию.
© AP Photo / Evan VucciУчастники саммита по прекращению войны в Газе. Шарм-эш-Шейх, Египет
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Участники саммита по прекращению войны в Газе. Шарм-эш-Шейх, Египет

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЕгипетШарм-эш-ШейхБлижний ВостокАбдель Фаттах ас-СисиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала