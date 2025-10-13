Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт — РИА Новости. Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе.

« "Это крупнейшая и самая сложная сделка", — отметил Дональд Трамп.

Президент США также объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке и заявил, что третьей мировой не будет.

« "После многих лет страданий и кровопролития война в Газе завершена. <...> Восстановление, возможно, будет самой легкой частью". Дональд Трамп президент США президент США

В свою очередь, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси назвал соглашение по Газе поворотным историческим моментом. При этом он отметил, что создание двух государств — единственный путь для реализации надежд народов Палестины и Израиля.

Саммит проходит под председательством президента Египта и его американского коллеги. Цель — разрешение конфликта в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности. В нем участвуют более 20 государств, а также международные и региональные организации.

Участники встречи отметили необходимость начала консультаций по реализации следующих этапов плана Трампа по мирному урегулированию.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.