В Шарм-эш-Шейхе открылся саммит по прекращению войны в Газе
В Шарм-эш-Шейхе открылся саммит по прекращению войны в Газе
В Шарм-эш-Шейхе открылся саммит по прекращению войны в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
В Шарм-эш-Шейхе открылся саммит по прекращению войны в Газе
в мире
шарм-эш-шейх
обострение палестино-израильского конфликта
саммит по газе в египте
шарм-эш-шейх
в мире, шарм-эш-шейх, обострение палестино-израильского конфликта, саммит по газе в египте
В мире, Шарм-эш-Шейх, Обострение палестино-израильского конфликта, Саммит по Газе в Египте
В Шарм-эш-Шейхе открылся саммит по прекращению войны в Газе

В Шарм-эш-Шейхе под председательством ас-Сиси и Трампа начался саммит по Газе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Саммит по прекращению войны в секторе Газа начался в египетском Шарм-эш-Шейхе под председательством ас-Сиси и Трампа - трансляция
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Война закончилась". Что сулит Ближнему Востоку триумф Дональда Трампа
Вчера, 17:36
 
