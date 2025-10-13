Рейтинг@Mail.ru
Саммит в Египте начался с фотосессии Трампа с гостями - РИА Новости, 13.10.2025
19:21 13.10.2025
Саммит в Египте начался с фотосессии Трампа с гостями
Саммит в Египте начался с фотосессии Трампа с гостями
в мире
египет
сша
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта
шарм-эш-шейх
саммит по газе в египте
в мире, египет, сша, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта, шарм-эш-шейх, саммит по газе в египте
В мире, Египет, США, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта, Шарм-эш-Шейх, Саммит по Газе в Египте
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Саммит по прекращению войны в секторе Газа, проходящий в египетском Шарм-эш-Шейхе, начался с протокольной фотосессии президента США Дональда Трампа с лидерами стран-участниц, следует из трансляции телеканала Fox News.
На видео телеканала видно, как улыбающийся президент США пожимает руки и позирует для фото со своими коллегами из других стран.
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси ранее объявила, что саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоится в понедельник и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Трамп.
Саммит, который должен был стартовать в 15.00 мск, сильно задержался из-за Трампа, который начал свою речь в израильском кнессете на два часа позже запланированного.
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси во время встречи в Шарм-эль-Шейхе. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ас-Сиси высоко оценил усилия Трампа по Газе
