Нетаньяху заявил, что не сможет принять участие в саммите мира в Египте
Нетаньяху заявил, что не сможет принять участие в саммите мира в Египте - РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху заявил, что не сможет принять участие в саммите мира в Египте
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на “саммит мира” в Египте, но заявил, что не сможет принять в нем... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:15:00+03:00
2025-10-13T13:15:00+03:00
2025-10-13T18:10:00+03:00
Нетаньяху заявил, что не сможет принять участие в саммите мира в Египте
Нетаньяху назвал Трампу причину, по которой пропустит саммит мира в Египте