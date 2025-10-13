Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил, что не сможет принять участие в саммите мира в Египте
13:15 13.10.2025 (обновлено: 18:10 13.10.2025)
Нетаньяху заявил, что не сможет принять участие в саммите мира в Египте
Нетаньяху заявил, что не сможет принять участие в саммите мира в Египте

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на “саммит мира” в Египте, но заявил, что не сможет принять в нем участие в связи с приближением еврейского праздника “симхат-тора”, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
“Премьер-министр Нетаньяху был приглашен президентом США Трампом принять участие в конференции, которая состоится сегодня в Египте. Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за приглашение, но сообщил, что не сможет принять участие в связи с приближением праздника”, - говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что Нетаньяху поблагодарил президента Трампа за его усилия по расширению круга мира “через силу” на Ближнем Востоке.
Ранее в понедельник советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Нетаньяху примет участие в саммите по сектору Газа, который должен пройти в Египте сегодня.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Президент Палестины и премьер Израиля примут участие в саммите по Газе
ЕгипетИзраильБиньямин НетаньяхуВ миреДональд ТрампСШАСаммит по Газе в Египте
 
 
