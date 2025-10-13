Рейтинг@Mail.ru
Президент Палестины и премьер Израиля примут участие в саммите по Газе
12:28 13.10.2025 (обновлено: 18:10 13.10.2025)
Президент Палестины и премьер Израиля примут участие в саммите по Газе
Президент Палестины и премьер Израиля примут участие в саммите по Газе
в мире
палестина
махмуд аббас
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта
биньямин нетаньяху
израиль
шарм-эш-шейх
палестина
израиль
шарм-эш-шейх
в мире, палестина, махмуд аббас, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта, биньямин нетаньяху, израиль, шарм-эш-шейх, саммит по газе в египте
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Шарм-эш-Шейх, Саммит по Газе в Египте
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примут участие в саммите по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
"Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху примут участие в мирном саммите для закрепления соглашения о прекращении огня и подтверждения приверженности соглашению", - сообщается в заявлении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с журналистами арабских стран в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Лавров заявил о готовности Москвы участвовать в установлении мира в Газе
Вчера, 12:26
 
В миреПалестинаМахмуд АббасАбдель Фаттах ас-СисиОбострение палестино-израильского конфликтаБиньямин НетаньяхуИзраильШарм-эш-ШейхСаммит по Газе в Египте
 
 
