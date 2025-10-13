https://ria.ru/20251013/sammit-2047929944.html
Президент Палестины и премьер Израиля примут участие в саммите по Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примут участие в саммите по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:28:00+03:00
2025-10-13T12:28:00+03:00
2025-10-13T18:10:00+03:00
в мире
палестина
махмуд аббас
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта
биньямин нетаньяху
израиль
шарм-эш-шейх
палестина
израиль
шарм-эш-шейх
Президент Палестины и премьер Израиля примут участие в саммите по Газе
