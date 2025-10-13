https://ria.ru/20251013/sammit-2047922315.html
Лавров ответил на вопрос о проведении российско-арабского саммита
Лавров ответил на вопрос о проведении российско-арабского саммита
Российско-арабский саммит, который был перенесен из-за развития ситуации вокруг сектора Газа, состоится, как только будут согласованы новые сроки, заявил... РИА Новости, 13.10.2025
Лавров ответил на вопрос о проведении российско-арабского саммита
Лавров рассказал, когда состоится российско-арабский саммит