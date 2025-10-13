Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос о проведении российско-арабского саммита - РИА Новости, 13.10.2025
11:59 13.10.2025
Лавров ответил на вопрос о проведении российско-арабского саммита
Лавров ответил на вопрос о проведении российско-арабского саммита
Лавров ответил на вопрос о проведении российско-арабского саммита

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российско-арабский саммит, который был перенесен из-за развития ситуации вокруг сектора Газа, состоится, как только будут согласованы новые сроки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Учитывая договорённость о проведении сегодня в начале этой недели специального важнейшего мероприятия по палестинскому вопросу, президент (России Владимир - ред.) Путин договорился с премьер-министром Ирака (Мухаммедом Судани - ред.) как председателем Лиги Арабских Государств о переносе нашего саммита. Я уверен, что он состоится, как только будет понятно, какие сроки наиболее удобны для этого. Итоговые документы практически готовы", - сказал он журналистам.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Россия желает успеха саммиту по Газе, заявил Лавров
Россия Сергей Лавров Ирак В мире Лига арабских государств
 
 
