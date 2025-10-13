Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала Артюхов проверил главные стройки Салехарда
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:42 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/salekhard-2047983889.html
Губернатор Ямала Артюхов проверил главные стройки Салехарда
Губернатор Ямала Артюхов проверил главные стройки Салехарда - РИА Новости, 13.10.2025
Губернатор Ямала Артюхов проверил главные стройки Салехарда
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход строительства спорткомплекса "Ямал Арена" и реконструкцию дорог, а также посетил один из крупных микрорайонов в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:42:00+03:00
2025-10-13T15:42:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
ямал
арктика
дмитрий артюхов
салехард
ямал
арктика
салехард, ямал, арктика, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Ямал, Арктика, Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала Артюхов проверил главные стройки Салехарда

Артюхов оценил строительство спорткомплекса и реконструкцию дорог в Салехарде

САЛЕХАРД, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход строительства спорткомплекса "Ямал Арена" и реконструкцию дорог, а также посетил один из крупных микрорайонов в Салехарде, сообщает правительство региона.
Первой остановкой по стройкам Салехарда стал спорткомплекс, площадь которого превышает 30 тысяч квадратных метров. В настоящее время закрыт контур здания, обустроены перекрытия, проведены бетонные работы в помещениях большого и малого бассейнов, а также ледовых арен. Установлено оборудование для охлаждения льда.
По данным властей, на данный момент продолжается монтаж инженерных систем, электрических и слаботочных сетей, а также отделочные работы. Часть помещения уже в чистовой отделке. Чаша большого бассейна прошла гидроиспытания, а фасады спорткомплекса украсили тематические муралы. На прилегающей территории обустроены парковка и площадка перед главным входом. Ввод арены разгрузит действующие спортплощадки и позволит перепрофилировать их по дисциплинам.
"Посмотрели, как идут работы на "Ямал Арене". Это значимый объект не только для Салехарда, но и для всего Ямала. Он станет главным спортивным комплексом всей российской Арктики, потому что по возможностям проведения соревнований самого высокого уровня ему не будет равных. Строительство идет к завершению. Уверен, что салехардцы по достоинству оценят новые возможности для занятий спортом. Здесь будет спортзал, два ледовых корта и два бассейна, один из них – олимпийский", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Следующей остановкой объезда Дмитрий Артюхова по стройкам Салехарда стал микрорайон Обдорский, где губернатор осмотрел дома, которые планируется сдать до конца года. Во дворе смонтированы детские игровые комплексы. Завершаются работы по асфальтированию проездов, отделке входных групп и мест общего пользования. Квартиры в новых домах предназначены для расселения аварийного жилья. В настоящее время в микрорайоне строится и проектируется 29 домов, на сегодня введены в эксплуатацию пять домов на 1050 квартир.
Кроме того, губернатор ознакомился с ремонтом Объездной дороги от проспекта Молодежи до кольцевой развязки. Дорога общей протяженностью 1,16 километра станет четырехполосной после завершения работ, которые планируется закончить к 2026 году. Всего по итогам строительного сезона в Салехарде обновили 12 километров автомобильных дорог.
Ямало-Ненецкий автономный округСалехардЯмалАрктикаДмитрий Артюхов
 
 
