Губернатор Ямала Артюхов проверил главные стройки Салехарда

САЛЕХАРД, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход строительства спорткомплекса "Ямал Арена" и реконструкцию дорог, а также посетил один из крупных микрорайонов в Салехарде, сообщает правительство региона.

Первой остановкой по стройкам Салехарда стал спорткомплекс, площадь которого превышает 30 тысяч квадратных метров. В настоящее время закрыт контур здания, обустроены перекрытия, проведены бетонные работы в помещениях большого и малого бассейнов, а также ледовых арен. Установлено оборудование для охлаждения льда.

По данным властей, на данный момент продолжается монтаж инженерных систем, электрических и слаботочных сетей, а также отделочные работы. Часть помещения уже в чистовой отделке. Чаша большого бассейна прошла гидроиспытания, а фасады спорткомплекса украсили тематические муралы. На прилегающей территории обустроены парковка и площадка перед главным входом. Ввод арены разгрузит действующие спортплощадки и позволит перепрофилировать их по дисциплинам.

"Посмотрели, как идут работы на "Ямал Арене". Это значимый объект не только для Салехарда, но и для всего Ямала. Он станет главным спортивным комплексом всей российской Арктики, потому что по возможностям проведения соревнований самого высокого уровня ему не будет равных. Строительство идет к завершению. Уверен, что салехардцы по достоинству оценят новые возможности для занятий спортом. Здесь будет спортзал, два ледовых корта и два бассейна, один из них – олимпийский", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

Следующей остановкой объезда Дмитрий Артюхова по стройкам Салехарда стал микрорайон Обдорский, где губернатор осмотрел дома, которые планируется сдать до конца года. Во дворе смонтированы детские игровые комплексы. Завершаются работы по асфальтированию проездов, отделке входных групп и мест общего пользования. Квартиры в новых домах предназначены для расселения аварийного жилья. В настоящее время в микрорайоне строится и проектируется 29 домов, на сегодня введены в эксплуатацию пять домов на 1050 квартир.