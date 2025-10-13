Детский сад на 240 мест построили в районе Анапы по поручению губернатора

КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Детский сад на 240 мест построили в селе Витязево в районе Анапы по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках краевой госпрограммы, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя департамента строительства края Игорь Федосов.

"Этот детский сад - не просто здание, а пространство, созданное с заботой о будущем каждого ребенка. При строительстве использовали современные технологии и безопасные материалы с глубоким пониманием того, как важно создавать условия для гармоничного развития личности с первых лет жизни. Благодаря поддержке губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и реализации краевой программы "Развитие общественной инфраструктуры" такие объекты становятся реальностью, они обеспечат детям надежный старт в жизни", - сказал журналистам Федосов.

По данным пресс-службы краевой администрации, детский сад возвели по поручению губернатора в рамках госпрограммы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры". Двухэтажное здание общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров рассчитано на восемь групповых ячеек, две из которых специально адаптированы для воспитанников от полутора до трех лет. В каждой группе предусмотрены раздевалка, просторная игровая зона, отдельная спальня, буфет и санузел.

Сообщается также, что для гармоничного развития детей оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, компьютерный класс, а также специализированное помещение для подготовки к школе. С учетом возрастных особенностей во дворе продуманы восемь игровых площадок и две спортивные зоны с теневыми навесами, безопасным покрытием и зелеными насаждениями для естественного зонирования.

В октябре, как отмечается, было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Детский сад проходит лицензирование и скоро примет первых воспитанников.