В Румынии назвали причину инцидентов с беспилотниками

КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Большинство инцидентов с беспилотниками, которые попадали в воздушное пространство Румынии, связаны с работой украинских ПВО, заявил глава генштаба Румынии Георгице Влад.

"В Румынии ситуации с дронами была на границе, дроны всегда были под наблюдением, подобные инциденты происходят непозволительно часто. Что касается Румынии инциденты состояли в том, что беспилотники пересекали воздушную границу зоны конфликта, как следствие воздействия сил ПВО Украины . Большинство инцидентов были с обломками дронов, поражённых украинской армией", - заявил Влад в эфире телеканала Antena 3, комментируя утверждения журналистов о том, что якобы участились нарушения воздушного пространства со стороны российских беспилотников.

По его словам, если со стороны дронов будет угроза, румынские военные будут вправе открыть огонь. Генерал уточнил, что применение норм, которые позволяют сбивать беспилотники, "не обязательно" означает вступление Румынии в войну.

"Перед обращением о применении 5 статьи НАТО о коллективной обороне сначала надо задействовать статью 4 о консультациях, а перед ней выполнить статью 3 о том, что каждое государство-член НАТО обеспечивает свою собственную оборону и безопасность своими силами. В этом случае Румыния должна использовать все инструменты, чтобы сохранить безопасность, суверенитет, независимость и территориальную целостность страны", - подчеркнул Влад.

Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения Минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям Минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.

В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".