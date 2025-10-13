Благоустроенных территорий в Смоленской области станет больше

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В 2025 году в Смоленской области будут благоустроены 50 дворовых и 35 общественных пространств, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году будут обустроено 39 детских площадок в муниципальных образованиях. В комплексе эта работа позволяет создавать привлекательные условия для жизни в городах и поселках региона, подытожил губернатор.