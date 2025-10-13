Рейтинг@Mail.ru
Благоустроенных территорий в Смоленской области станет больше
Смоленская область
Смоленская область
 
22:48 13.10.2025
Благоустроенных территорий в Смоленской области станет больше
Благоустроенных территорий в Смоленской области станет больше - РИА Новости, 13.10.2025
Благоустроенных территорий в Смоленской области станет больше
В 2025 году в Смоленской области будут благоустроены 50 дворовых и 35 общественных пространств, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 13.10.2025
РИА Новости
Благоустроенных территорий в Смоленской области станет больше

Власти Смоленской области благоустроят 50 дворовых и 35 общественных пространств

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В 2025 году в Смоленской области будут благоустроены 50 дворовых и 35 общественных пространств, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В этой работе областному правительству помогает федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Смоленске ремонт придомовых территорий практически завершен. До конца года будут также закончены строительные работы на нескольких общественных пространствах. Так, например, преобразятся набережная реки Малая Березина в Рудне и территория автостанции в Красном. В Сафонове идет первый этап благоустройства стадиона на улице Ленинградской", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году будут обустроено 39 детских площадок в муниципальных образованиях. В комплексе эта работа позволяет создавать привлекательные условия для жизни в городах и поселках региона, подытожил губернатор.
Ранее Анохин указывал, что проекты городов Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск в Смоленской области вошли в число победителей на X Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.
 
Смоленская область, Красное (Смоленская область), Василий Анохин, Смоленск
 
 
