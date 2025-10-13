Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 13.10.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась менее 15 минут. РИА Новости, 13.10.2025
севастополь
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя 15 минут

Города России. Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась менее 15 минут.
Воздушная тревога была объявлена в понедельник в 18.15 по мск.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
