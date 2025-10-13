Рейтинг@Mail.ru
18:50 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/rossiya-2048036305.html
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
Москва на фоне протестов на Мадагаскаре надеется, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывает стороны проявлять сдержанность, МИД РФ... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:50:00+03:00
2025-10-13T18:50:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
https://ria.ru/20251012/madagaskar-2047766222.html
в мире, мадагаскар, россия, москва
В мире, Мадагаскар, Россия, Москва
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар

МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за протестов

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва на фоне протестов на Мадагаскаре надеется, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывает стороны проявлять сдержанность, МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в страну до стабилизации обстановки, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Ситуация в этой дружественной африканской стране вызывает серьезную обеспокоенность. В Москве надеются, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывают стороны проявлять сдержанность. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста из-за отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре, потребовав отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Двадцать девятого сентября президент Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками, он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
