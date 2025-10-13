МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва на фоне протестов на Мадагаскаре надеется, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывает стороны проявлять сдержанность, МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в страну до стабилизации обстановки, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста из-за отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре, потребовав отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Двадцать девятого сентября президент Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками, он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.