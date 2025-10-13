https://ria.ru/20251013/rossiya-2048036305.html
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар - РИА Новости, 13.10.2025
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
Москва на фоне протестов на Мадагаскаре надеется, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывает стороны проявлять сдержанность, МИД РФ... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:50:00+03:00
2025-10-13T18:50:00+03:00
2025-10-13T18:50:00+03:00
в мире
мадагаскар
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
https://ria.ru/20251012/madagaskar-2047766222.html
мадагаскар
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7f4cf08cffbc6df55d2642ab3e31ae58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадагаскар, россия, москва
В мире, Мадагаскар, Россия, Москва
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за протестов
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва на фоне протестов на Мадагаскаре надеется, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывает стороны проявлять сдержанность, МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в страну до стабилизации обстановки, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Ситуация в этой дружественной африканской стране вызывает серьезную обеспокоенность. В Москве
надеются, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призывают стороны проявлять сдержанность. МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар
до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста из-за отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре, потребовав отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Двадцать девятого сентября президент Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками, он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.