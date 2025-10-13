https://ria.ru/20251013/rossiya-2048027825.html
Российское посольство рассказало о возможной депортации россиян из Латвии
Российское посольство рассказало о возможной депортации россиян из Латвии - РИА Новости, 13.10.2025
Российское посольство рассказало о возможной депортации россиян из Латвии
ПОСОЛЬСТВО РФ РИА НОВОСТИ: ГОВОРИТЬ О НЕМЕДЛЕННОЙ ДЕПОРТАЦИИ РОССИЯН ИЗ ЛАТВИИ ЗА НЕОФОРМЛЕНИЕ СТАТУСА ЖИТЕЛЯ ЕС ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:13:00+03:00
2025-10-13T18:13:00+03:00
2025-10-13T18:13:00+03:00
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:66:2121:1259_1920x0_80_0_0_25b00495876cf32400792117fa854969.jpg
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:0:1765:1324_1920x0_80_0_0_52a50da1ccbbfafc8b386169ee3966e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия
Российское посольство рассказало о возможной депортации россиян из Латвии
Российское посольство: говорить о немедленной депортации россиян из Латвии рано