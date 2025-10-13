Рейтинг@Mail.ru
Управление РПЦ выступило против изображения крестов на полах храмов
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
17:12 13.10.2025
Управление РПЦ выступило против изображения крестов на полах храмов
Управление РПЦ выступило против изображения крестов на полах храмов - РИА Новости, 13.10.2025
Управление РПЦ выступило против изображения крестов на полах храмов
Управление делами Русской православной церкви (РПЦ) заявило о нежелательности изображения крестов на полах храмов, напольных коврах, а также на оберточной... РИА Новости, 13.10.2025
религия
русская православная церковь
госдума рф
общество
русская православная церковь, госдума рф, общество
Религия, Русская православная церковь, Госдума РФ, Общество
Управление РПЦ выступило против изображения крестов на полах храмов

Управление РПЦ выступило против изображения крестов на полах храмов и коврах

© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Управление делами Русской православной церкви (РПЦ) заявило о нежелательности изображения крестов на полах храмов, напольных коврах, а также на оберточной продукции.
"Изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах (коврик с орлом, использующийся при богослужении – ред.), в том числе при изображении на них храмов. Нежелательно, хотя и не возбраняется, размещение изображений креста, а, следовательно, и изображений храмов, на упаковочной, оберточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твердых бытовых отходов", – говорится в циркулярном письме управления делами РПЦ, опубликованном на сайте Церкви в понедельник.
При этом если на обертках и упаковке все-таки изображен храм, то крест на нем на нем обязателен "в просветительских целях", говорится в документе, изданном в связи с принятием федерального закона о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.
Госдума на пленарном заседании в июле приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.
Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель закона – защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Религия Русская православная церковь Госдума РФ Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
