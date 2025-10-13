https://ria.ru/20251013/rossiya-2048011969.html
Управление РПЦ выступило против изображения крестов на полах храмов
2025-10-13T17:12:00+03:00
религия
русская православная церковь
госдума рф
общество
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Управление делами Русской православной церкви (РПЦ) заявило о нежелательности изображения крестов на полах храмов, напольных коврах, а также на оберточной продукции.
"Изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах (коврик с орлом, использующийся при богослужении – ред.), в том числе при изображении на них храмов. Нежелательно, хотя и не возбраняется, размещение изображений креста, а, следовательно, и изображений храмов, на упаковочной, оберточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твердых бытовых отходов", – говорится в циркулярном письме управления делами РПЦ
, опубликованном на сайте
Церкви в понедельник.
При этом если на обертках и упаковке все-таки изображен храм, то крест на нем на нем обязателен "в просветительских целях", говорится в документе, изданном в связи с принятием федерального закона о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.
Госдума
на пленарном заседании в июле приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.
Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель закона – защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.