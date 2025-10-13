Управление РПЦ выступило против изображения крестов на полах храмов

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Управление делами Русской православной церкви (РПЦ) заявило о нежелательности изображения крестов на полах храмов, напольных коврах, а также на оберточной продукции.

"Изображение креста не следует размещать на полах храмов, на напольных коврах или на орлецах (коврик с орлом, использующийся при богослужении – ред.), в том числе при изображении на них храмов. Нежелательно, хотя и не возбраняется, размещение изображений креста, а, следовательно, и изображений храмов, на упаковочной, оберточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твердых бытовых отходов", – говорится в циркулярном письме управления делами РПЦ , опубликованном на сайте Церкви в понедельник.

При этом если на обертках и упаковке все-таки изображен храм, то крест на нем на нем обязателен "в просветительских целях", говорится в документе, изданном в связи с принятием федерального закона о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.

Госдума на пленарном заседании в июле приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.