Рейтинг@Mail.ru
Прилепин призвал создать аналог Нобелевской премии по литературе - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/rossiya-2048004200.html
Прилепин призвал создать аналог Нобелевской премии по литературе
Прилепин призвал создать аналог Нобелевской премии по литературе - РИА Новости, 13.10.2025
Прилепин призвал создать аналог Нобелевской премии по литературе
Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой, сообщил РИА Новости писатель Захар... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:46:00+03:00
2025-10-13T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
китай
захар прилепин
ласло краснахоркаи
алексей беспрозванных
эксмо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149662_0:132:3000:1820_1920x0_80_0_0_c8cfc0a505a4ea45a83be8b70923cb2d.jpg
https://ria.ru/20250807/prilepin-2033845886.html
https://ria.ru/20251003/boyakov-2046194007.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149662_335:0:3000:1999_1920x0_80_0_0_1b6a344fab8925c8dc3549c13f3478e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, китай, захар прилепин, ласло краснахоркаи, алексей беспрозванных, эксмо, президентский фонд культурных инициатив, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Китай, Захар Прилепин, Ласло Краснахоркаи, Алексей Беспрозванных, Эксмо, Президентский фонд культурных инициатив, Происшествия
Прилепин призвал создать аналог Нобелевской премии по литературе

Прилепин: Россия должна создать аналог Нобелевской премии по литературе

© АГН "Москва" / Игорь ИванкоЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 13 окт - РИА Новости. Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой, сообщил РИА Новости писатель Захар Прилепин, комментируя присуждение Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи.
В понедельник Прилепин встретился в Калининграде с губернатором Алексеем Беспрозванных и участниками программы "Герои 39" в рамках открытия фестиваля "Дни литературы в Калининградской области – 2025".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Прилепин предложил установить памятник героям СВО на Болотной набережной
7 августа, 07:33
"Мы должны создать аналог Нобелевской премии по литературе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой и нормальными людьми в Европе и свою версию Нобелевской премии. Свою версию "Оскара" и свою версию всех иных форм культурных иерархий. Потому что мы участвуем в чужом карнавале, который тем более уже и стыд и совесть потерял... Они раньше хотя бы блюли некоторые там реноме", - сказал Прилепин агентству.
Писатель добавил, что премия в последние годы присуждается за откровенную чепуху, в нобелевском комитете сами не читают произведения тех, кому они присуждают премии.
"Они сами не читают. Они сами презирают тех людей, которым они выдают премии. Ими не интересуются и их потом никаким образом ни по миру не презентуют и не повышают статус своей премии. Россия должна наконец сказать, что готова создавать эти мировые иерархии"'- подчеркнул Прилепин.
Прилепин – автор более двадцати книг, в числе которых романы "Санькя", "Грех", "Обитель", "Некоторые не попадут в ад", "Ополченский романс", "Собаки и другие люди", "Тума", сборников рассказов и публицистики, обладатель крупнейших литературных премий России "Большая книга", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер". За свой последний роман "Тума" о легендарном атамане и донском казаке Степане Разине Прилепин получил премию "Книга года" (2025).
"Дни литературы" в Калининградской области открылись 13 октября и продлятся до 31 октября. Всего в его рамках запланировано более 300 мероприятий во всех муниципалитетах региона.
В программе несколько презентаций книг. Поэтический сборник "Точка невозврата" представит Наталия Тебелева (Москва). О своей книге "Мадонна в тельняшке" расскажет кандидат исторических наук Сергей Якимов. Читателей ждёт презентация книги "Тётушка жизнь и матушка война" лауреата литературной премии имени Аксакова Дмитрия Воронина. Свой дебютный роман "Лисы не строят нор", вышедший в издательстве "Эксмо", представят лучший гид России Константин Аверин и победитель национального конкурса по журналистике Станислав Жоглик.
Документальный фильм "Гомеры русской весны" представит один из авторов – поэт, журналист Анна Долгарева (Москва), состоится поэтический вечер с участием Дмитрия Воденникова (Москва). Поэты выступят в Калининграде в рамках Книжной ярмарки нового формата "Книжный остров" проекта "Центр культурного притяжения–Россия" Союза писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Для любителей театрального формата в программе читка по книге Евгения Журавли "Линия соприкосновения" в исполнении актёров Музыкального театра и моноспектакль "Волошин и Гумилёв. Дуэль в стихах и прозе" художественного руководителя театра "Третий этаж" Евгения Мышкина.
Состоится также открытие модельной библиотеки в Багратионовске, литературный праздник "Гумилёвская осень" в Краснознаменске, открытие выставки, посвящённой писателям-фронтовикам в Литературном музее в Чистых прудах.
Эдуард Бояков - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Прилепин назвал Боякова главным режиссером патриотического направления
3 октября, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКитайЗахар ПрилепинЛасло КраснахоркаиАлексей БеспрозванныхЭксмоПрезидентский фонд культурных инициативПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала