Прилепин призвал создать аналог Нобелевской премии по литературе

КАЛИНИНГРАД, 13 окт - РИА Новости. Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой, сообщил РИА Новости писатель Захар Прилепин, комментируя присуждение Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи.

Индией, Латинской Америкой и "Мы должны создать аналог Нобелевской премии по литературе с Китаем Африкой и нормальными людьми в Европе и свою версию Нобелевской премии. Свою версию "Оскара" и свою версию всех иных форм культурных иерархий. Потому что мы участвуем в чужом карнавале, который тем более уже и стыд и совесть потерял... Они раньше хотя бы блюли некоторые там реноме", - сказал Прилепин агентству.

Писатель добавил, что премия в последние годы присуждается за откровенную чепуху, в нобелевском комитете сами не читают произведения тех, кому они присуждают премии.

"Они сами не читают. Они сами презирают тех людей, которым они выдают премии. Ими не интересуются и их потом никаким образом ни по миру не презентуют и не повышают статус своей премии. Россия должна наконец сказать, что готова создавать эти мировые иерархии"'- подчеркнул Прилепин.

Прилепин – автор более двадцати книг, в числе которых романы "Санькя", "Грех", "Обитель", "Некоторые не попадут в ад", "Ополченский романс", "Собаки и другие люди", "Тума", сборников рассказов и публицистики, обладатель крупнейших литературных премий России "Большая книга", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер". За свой последний роман "Тума" о легендарном атамане и донском казаке Степане Разине Прилепин получил премию "Книга года" (2025).

"Дни литературы" в Калининградской области открылись 13 октября и продлятся до 31 октября. Всего в его рамках запланировано более 300 мероприятий во всех муниципалитетах региона.

В программе несколько презентаций книг. Поэтический сборник "Точка невозврата" представит Наталия Тебелева ( Москва ). О своей книге "Мадонна в тельняшке" расскажет кандидат исторических наук Сергей Якимов. Читателей ждёт презентация книги "Тётушка жизнь и матушка война" лауреата литературной премии имени Аксакова Дмитрия Воронина. Свой дебютный роман "Лисы не строят нор", вышедший в издательстве " Эксмо ", представят лучший гид России Константин Аверин и победитель национального конкурса по журналистике Станислав Жоглик.

Документальный фильм "Гомеры русской весны" представит один из авторов – поэт, журналист Анна Долгарева (Москва), состоится поэтический вечер с участием Дмитрия Воденникова (Москва). Поэты выступят в Калининграде в рамках Книжной ярмарки нового формата "Книжный остров" проекта "Центр культурного притяжения–Россия" Союза писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Для любителей театрального формата в программе читка по книге Евгения Журавли "Линия соприкосновения" в исполнении актёров Музыкального театра и моноспектакль "Волошин и Гумилёв. Дуэль в стихах и прозе" художественного руководителя театра "Третий этаж" Евгения Мышкина.