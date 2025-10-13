https://ria.ru/20251013/rossiya-2047997406.html
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей - РИА Новости, 13.10.2025
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей
Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный сегодня из сектора Газа после двух лет в плену у палестинских радикалов, воссоединился с семьей в израильской... РИА Новости, 13.10.2025
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей
Спасенный из Газы уроженец Донбасса воссоединился с семьей после 2 лет в плену
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный сегодня из сектора Газа после двух лет в плену у палестинских радикалов, воссоединился с семьей в израильской больнице, фотографии с эмоциональной встречи опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ранее в понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 последних живых заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что приветствует освобождение израильских заложников из сектора Газа, и выразил удовлетворение в связи с освобождением из плена Харкина. Викторов подчеркнул, что всё это время российские дипломаты находились в контакте с заинтересованными сторонами и не прекращали усилий по скорейшему вызволению Харкина из плена.