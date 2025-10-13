Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей

Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице

© Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный сегодня из сектора Газа после двух лет в плену у палестинских радикалов, воссоединился с семьей в израильской больнице, фотографии с эмоциональной встречи опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее в понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 последних живых заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года.