Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей - РИА Новости, 13.10.2025
16:18 13.10.2025
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей
Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный сегодня из сектора Газа после двух лет в плену у палестинских радикалов, воссоединился с семьей в израильской... РИА Новости, 13.10.2025
в мире, израиль, донбасс, россия, анатолий викторов, хамас
В мире, Израиль, Донбасс, Россия, Анатолий Викторов, ХАМАС
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей

Спасенный из Газы уроженец Донбасса воссоединился с семьей после 2 лет в плену

© Фото : пресс-служба Армии обороны ИзраиляМаксим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице
Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля
Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный сегодня из сектора Газа после двух лет в плену у палестинских радикалов, воссоединился с семьей в израильской больнице, фотографии с эмоциональной встречи опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ранее в понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 последних живых заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что приветствует освобождение израильских заложников из сектора Газа, и выразил удовлетворение в связи с освобождением из плена Харкина. Викторов подчеркнул, что всё это время российские дипломаты находились в контакте с заинтересованными сторонами и не прекращали усилий по скорейшему вызволению Харкина из плена.
В миреИзраильДонбассРоссияАнатолий ВикторовХАМАС
 
 
