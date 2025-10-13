https://ria.ru/20251013/rossiya-2047988636.html
Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд
2025-10-13T15:49:00+03:00
2025-10-13T15:49:00+03:00
2025-10-13T15:54:00+03:00
афганистан
Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв предпринял четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой
", - сказано в данных.
Решение о том, рассмотрит ли его суд, пока не принято.
Ранее он подал иск в Пресненский, Савеловский и Тверской суды Москвы
. Последний вернул его без рассмотрения из-за нарушений подсудности, но юрист принял новую попытку - иск снова зарегистрирован.
По мнению Трещёва
, Пугачева в интервью порочила честь президента РФ
, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева
* признана иноагентом в РФ).
Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". В случае победы в суде он намерен оставить себе один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
Кроме того, в Одинцовском суде Подмосковья
есть еще один иск к Пугачевой. Истец - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Этот иск также пока оставлен без движения.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.