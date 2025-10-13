Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости . Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв предпринял четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Решение о том, рассмотрит ли его суд, пока не принято.

Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". В случае победы в суде он намерен оставить себе один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.