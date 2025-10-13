Рейтинг@Mail.ru
Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд
Шоубиз
 
15:49 13.10.2025 (обновлено: 15:54 13.10.2025)
Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд
Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд - РИА Новости, 13.10.2025
Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд
Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв предпринял четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда... РИА Новости, 13.10.2025
афганистан, алла пугачева, общество
Афганистан, Шоубиз, Алла Пугачева, Общество
Ветеран Афганистана подал иск против Пугачевой уже в четвертый суд

Ветеран Афганистана подал иск на 1,5 млрд руб против Пугачевой в четвертый суд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв предпринял четвертую попытку добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой", - сказано в данных.
Решение о том, рассмотрит ли его суд, пока не принято.
Ранее он подал иск в Пресненский, Савеловский и Тверской суды Москвы. Последний вернул его без рассмотрения из-за нарушений подсудности, но юрист принял новую попытку - иск снова зарегистрирован.
По мнению Трещёва, Пугачева в интервью порочила честь президента РФ, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом в РФ).
Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". В случае победы в суде он намерен оставить себе один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
Кроме того, в Одинцовском суде Подмосковья есть еще один иск к Пугачевой. Истец - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Этот иск также пока оставлен без движения.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Дети Пугачевой могут остаться без российских паспортов, пишут СМИ
12 октября, 13:36
 
ШоубизАфганистанАлла ПугачеваОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
