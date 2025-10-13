Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала - РИА Новости, 13.10.2025
15:45 13.10.2025
Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала
Порядка 40% всех фондов целевого капитала в России работают в сфере образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.10.2025
Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала

Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Порядка 40% всех фондов целевого капитала в России работают в сфере образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства провел совещание по вопросу развития целевых фондов и иных форм благотворительной поддержки образовательных и научных организаций.
"По статистике, каждый второй фонд целевого капитала в России работает в сфере образования – это порядка 40% всех фондов. Причем свыше 36% приходится на высшее образование", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер добавил, что необходимо стратегически расширять географию фондов, создавая их не только в высшем образовании, но также охватывая школы, СПО и научные организации.
Уточняется, что за 18 лет в России создано более 400 фондов целевого капитала с общей суммой активов свыше 155,5 миллиарда рублей. В 2024 году объем средств, вложенных в фонды, показал рост на 8,6%, что говорит о повышении уровня доверия к данному инструменту долгосрочного финансирования социально значимых проектов.
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
