Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Порядка 40% всех фондов целевого капитала в России работают в сфере образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства провел совещание по вопросу развития целевых фондов и иных форм благотворительной поддержки образовательных и научных организаций.

"По статистике, каждый второй фонд целевого капитала в России работает в сфере образования – это порядка 40% всех фондов. Причем свыше 36% приходится на высшее образование", - сказал Чернышенко , слова которого приводит его аппарат.

Вице-премьер добавил, что необходимо стратегически расширять географию фондов, создавая их не только в высшем образовании, но также охватывая школы, СПО и научные организации.