https://ria.ru/20251013/rossiya-2047986360.html
Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала
Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала - РИА Новости, 13.10.2025
Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала
Порядка 40% всех фондов целевого капитала в России работают в сфере образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:45:00+03:00
2025-10-13T15:45:00+03:00
2025-10-13T15:45:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765800199_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_3da7f0a6cb521ccb5a5eaf20cd5bf89f.jpg
https://ria.ru/20251006/predosterezhenie-2046600099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765800199_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_00958a2d0883f22f3ff3110b00911862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о работе фондов целевого капитала
Чернышенко: около 40% фондов целевого капитала работают в сфере образования
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Порядка 40% всех фондов целевого капитала в России работают в сфере образования, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства провел совещание по вопросу развития целевых фондов и иных форм благотворительной поддержки образовательных и научных организаций.
"По статистике, каждый второй фонд целевого капитала в России
работает в сфере образования – это порядка 40% всех фондов. Причем свыше 36% приходится на высшее образование", - сказал Чернышенко
, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер добавил, что необходимо стратегически расширять географию фондов, создавая их не только в высшем образовании, но также охватывая школы, СПО и научные организации.
Уточняется, что за 18 лет в России создано более 400 фондов целевого капитала с общей суммой активов свыше 155,5 миллиарда рублей. В 2024 году объем средств, вложенных в фонды, показал рост на 8,6%, что говорит о повышении уровня доверия к данному инструменту долгосрочного финансирования социально значимых проектов.