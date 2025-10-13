Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг внес Яшина* в список террористов и экстремистов
15:23 13.10.2025
Росфинмониторинг внес Яшина* в список террористов и экстремистов
Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 13.10.2025
москва, илья яшин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Москва, Илья Яшин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Яшин Илья Валерьевич*, 29.06.1983 г.р., г. Москва", - значится в реестре.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, признан иноагентом.
