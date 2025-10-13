Росфинмониторинг внес Яшина* в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.

"Яшин Илья Валерьевич*, 29.06.1983 г.р., г. Москва", - значится в реестре.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, признан иноагентом.