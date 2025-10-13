https://ria.ru/20251013/rossiya-2047975155.html
Росфинмониторинг внес Яшина* в список террористов и экстремистов
Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 13.10.2025
