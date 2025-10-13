Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала нацизмом требование Латвии к россиянам покинуть страну - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/rossiya-2047960209.html
Захарова назвала нацизмом требование Латвии к россиянам покинуть страну
Захарова назвала нацизмом требование Латвии к россиянам покинуть страну - РИА Новости, 13.10.2025
Захарова назвала нацизмом требование Латвии к россиянам покинуть страну
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в комментарии РИА Новости нацизмом действия Латвии, потребовавшей покинуть страну гражданам РФ, не... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:28:00+03:00
2025-10-13T14:28:00+03:00
в мире
россия
латвия
мария захарова
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg
https://ria.ru/20251009/mid-2047276985.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_df279c664b1d2bf4ce7b876505300115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, латвия, мария захарова, politico
В мире, Россия, Латвия, Мария Захарова, Politico
Захарова назвала нацизмом требование Латвии к россиянам покинуть страну

Нацизм. Захарова высказалась о новых требованиях властей Латвии к россиянам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в комментарии РИА Новости нацизмом действия Латвии, потребовавшей покинуть страну гражданам РФ, не подтвердившим знание латышского языка.
"Нацизм", - сказала она.
Ранее издание Politico сообщило, что власти Латвии потребовали у 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября из-за того, что те не смогли подтвердить своё знание латышского языка и не предоставили документы о продлении своего вида на жительство вовремя.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
МИД обвинил Запад в нежелании принять резолюцию России против нацизма
9 октября, 14:11
 
В миреРоссияЛатвияМария ЗахароваPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала