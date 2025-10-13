МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Невозможно построить архитектуру безопасности Европы без участия крупнейшей страны континента, заявил в эфире YouTube-канала американский экономист Ричард Вольф.
"Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и, с дипломатической точки зрения, противоречит сам себе. Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка, и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет", — сказал он.
По убеждению эсперта, при равноправном сотрудничестве стран ЕС с Россией ситуация вокруг Украины развивалась бы иначе и сторонам конфликта удалось бы выработать соглашение, чтобы прекратить войну, исход которой всем был ясен.
"Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут", — подчеркнул Вольф.
На позапрошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением провести между Европейским союзом и Россией переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина не будет главной темой.
Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине можно установить только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
По словам президента России Владимира Путина, Евросоюз утратил политический суверенитет, что ведет к потере и экономического суверенитета.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
