МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. НАТО проиграет, когда Россия победит в СВО, заявил в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
“Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран”, — сказал он.
Ранее представители высшего руководства России неоднократно обвиняли НАТО в прямом участии в вооруженном конфликте на Украине. Так, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы от Запада, которые содержат вооружение для Украины, — законная цель для российской армии.
Согласно сводке Минобороны, за прошедшие сутки вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Всего за это время на разных направлениях ВСУ потеряли около 1460 военнослужащих.
