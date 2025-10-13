Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что НАТО получит от России - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 13.10.2025
На Западе раскрыли, что НАТО получит от России
На Западе раскрыли, что НАТО получит от России - РИА Новости, 13.10.2025
На Западе раскрыли, что НАТО получит от России
заявил в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. РИА Новости, 13.10.2025
На Западе раскрыли, что НАТО получит от России

Профессор Миршаймер: поражение Украины будет поражением НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. НАТО проиграет, когда Россия победит в СВО, заявил в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
“Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса или европейских стран”, — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
Ранее представители высшего руководства России неоднократно обвиняли НАТО в прямом участии в вооруженном конфликте на Украине. Так, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы от Запада, которые содержат вооружение для Украины, — законная цель для российской армии.
Согласно сводке Минобороны, за прошедшие сутки вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Всего за это время на разных направлениях ВСУ потеряли около 1460 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия дала США ядерный ответ
10 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДэниел ДэвисДжон МиршаймерСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
