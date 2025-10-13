https://ria.ru/20251013/rossijane-2048027915.html
Россиянам рассказали, что делать в случае угрозы депортации из Латвии
Россиянам рассказали, что делать в случае угрозы депортации из Латвии
Посольство в Латвии отстаивает интересы попавших в сложную ситуацию россиян и помогает им вернуться на родину, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Посольство в Латвии отстаивает интересы попавших в сложную ситуацию россиян и помогает им вернуться на родину, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"У подпадающих под рестрикции россиян остаются юридические инструменты для продления своего пребывания в Латвии. Это оформление временного ВНЖ при наличии здесь близких родственников, досудебное и судебное оспаривание решения УДГМ, получение разрешения на отсрочку выезда по уважительной причине, а также в связи с трудными жизненными обстоятельствами или решением неотложных бытовых вопросов", — рассказали в представительстве.
Кроме того, не исключено, что часть россиян из этой категории уже покинула территорию Латвии, не дожидаясь принудительных мер со стороны властей.
"В целом, согласно статистике латвийской стороны, непосредственно процедуре депортации в 2022-2025 годах подверглись десять человек. Хорошо известна возмутившая общественность "публичная" депортация из страны в январе 2024 года председателя Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества, 82-летнего военного пенсионера Каткова", — добавили в посольстве.
Десятого октября издание Politico сообщило, что власти Латвии потребовали от 841 гражданина России
покинуть страну до 13 октября, так как они не смогли подтвердить знание латышского языка и вовремя не предоставили документы о продлении своего вида на жительство.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. Но действует только один государственный язык — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.
Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временный вид на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный — выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.