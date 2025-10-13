Россиянам рассказали, что делать в случае угрозы депортации из Латвии

«

"У подпадающих под рестрикции россиян остаются юридические инструменты для продления своего пребывания в Латвии. Это оформление временного ВНЖ при наличии здесь близких родственников, досудебное и судебное оспаривание решения УДГМ , получение разрешения на отсрочку выезда по уважительной причине, а также в связи с трудными жизненными обстоятельствами или решением неотложных бытовых вопросов", — рассказали в представительстве.