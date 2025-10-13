https://ria.ru/20251013/rossija-2047879225.html
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА - РИА Новости, 13.10.2025
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА
Специалисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России работают над созданием... РИА Новости, 13.10.2025
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА
Специалисты бригады Невского создают не имеющий аналогов ретранслятор для БПЛА
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Специалисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России работают над созданием не имеющего аналогов ретранслятора для сигнала БПЛА, рассказал РИА Новости инженер-техник с позывным "Зимба".
Разведывательно-штурмовая бригада им. Александра Невского выполняет боевые задачи в интересах группировки войск "Юг" ВС РФ .
"Если у нас воздушный коридор закрыт (средствами РЭБ, рельефом местности или же если штатные средства не могут обеспечить уверенный сигнал из-за расстояния - ред.), то именно ретранслятор и будет способствовать продолжению маршрута и доработке цели", - рассказал "Зимба".
Он отметил, что данная технология не имеет аналогов и разработана исключительно специалистами бригады имени Александра Невского. При этом основные отличия ретранслятора - продолжительность нахождения в воздухе, отдельный полетный силуэт и качество связи за счет нестандартных технических решений.
"Мы, наверное, первые и лучшие, кто добьется такого результата, который нам необходим. Это проект бригады им. Невского. Есть ли аналоги - нет. Это - первоисточник разработки... Проекты закрыты. Их нет в общем доступе", - сказал "Зимба".