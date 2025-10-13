Рейтинг@Mail.ru
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/rossija-2047879225.html
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА - РИА Новости, 13.10.2025
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА
Специалисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России работают над созданием... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T07:17:00+03:00
2025-10-13T07:17:00+03:00
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251012/vsu-2047852661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Безопасность, Россия
Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА

Специалисты бригады Невского создают не имеющий аналогов ретранслятор для БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Специалисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России работают над созданием не имеющего аналогов ретранслятора для сигнала БПЛА, рассказал РИА Новости инженер-техник с позывным "Зимба".
Разведывательно-штурмовая бригада им. Александра Невского выполняет боевые задачи в интересах группировки войск "Юг" ВС РФ .
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
"Если у нас воздушный коридор закрыт (средствами РЭБ, рельефом местности или же если штатные средства не могут обеспечить уверенный сигнал из-за расстояния - ред.), то именно ретранслятор и будет способствовать продолжению маршрута и доработке цели", - рассказал "Зимба".
Он отметил, что данная технология не имеет аналогов и разработана исключительно специалистами бригады имени Александра Невского. При этом основные отличия ретранслятора - продолжительность нахождения в воздухе, отдельный полетный силуэт и качество связи за счет нестандартных технических решений.
"Мы, наверное, первые и лучшие, кто добьется такого результата, который нам необходим. Это проект бригады им. Невского. Есть ли аналоги - нет. Это - первоисточник разработки... Проекты закрыты. Их нет в общем доступе", - сказал "Зимба".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала