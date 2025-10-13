Рейтинг@Mail.ru
Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 13.10.2025 (обновлено: 15:30 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/roslikov-2047959149.html
Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных
Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных - РИА Новости, 13.10.2025
Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных
Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Эстония готовится его выдворить и запретить ему въезд под предлогом угрозы национальной безопасности. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:24:00+03:00
2025-10-13T15:30:00+03:00
эстония
в мире
латвия
рижская дума
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021321013_0:220:854:700_1920x0_80_0_0_0ea34b6a4113d3151ad34819a1d5fedb.jpg
https://ria.ru/20251012/zhitomir-2047756515.html
https://ria.ru/20251001/oon-2045719737.html
эстония
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Латвийский депутат о притеснении русскоязычных
Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение".
2025-10-13T14:24
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021321013_0:202:853:842_1920x0_80_0_0_b62e6db160524c59513c058a58f1f207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, в мире, латвия, рижская дума, россия
Эстония, В мире, Латвия, Рижская дума, Россия
Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных

Латвийский депутат Росликов сообщил о возможном выдворении из Эстонии

© Фото : соцсети депутатаАлексей Росликов
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : соцсети депутата
Алексей Росликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Эстония готовится его выдворить и запретить ему въезд под предлогом угрозы национальной безопасности.
Ранее днем депутата вместе с сопровождающими задержала местная полиция, сославшись на то, что они якобы не имеют права там находиться.
Здание администрации Житомира - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Житомирцы массово переходят на русский язык
12 октября, 04:52
"Готовят выдворение! Запрет на въезд — бан! Причина: угроза национальной безопасности Эстонии", — написал Росликов в Telegram-канале.
Допрос и коммуникация со спецслужбами велись на русском языке, отметил он.
В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных граждан и выступил против их дискриминации. В конце речи он сказал: "Русский язык — наш язык".
После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Девятого июня Служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Его задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде. Десятого июня экс-депутата сейма избрали в Рижскую думу.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В ООН прокомментировали ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине
1 октября, 19:55
 
ЭстонияВ миреЛатвияРижская думаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала