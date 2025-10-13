Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Эстония готовится его выдворить и запретить ему въезд под предлогом угрозы национальной безопасности.

Ранее днем депутата вместе с сопровождающими задержала местная полиция, сославшись на то, что они якобы не имеют права там находиться.

"Готовят выдворение! Запрет на въезд — бан! Причина: угроза национальной безопасности Эстонии", — написал Росликов в Telegram-канале

Допрос и коммуникация со спецслужбами велись на русском языке, отметил он.

В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных граждан и выступил против их дискриминации. В конце речи он сказал: "Русский язык — наш язык".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.