Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных
Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных - РИА Новости, 13.10.2025
Эстония хочет выдворить латвийского депутата, поддерживающего русскоязычных
Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Эстония готовится его выдворить и запретить ему въезд под предлогом угрозы национальной безопасности.
Латвийский депутат о притеснении русскоязычных
Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране.
В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".
После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение".
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Эстония готовится его выдворить и запретить ему въезд под предлогом угрозы национальной безопасности.
Ранее днем депутата вместе с сопровождающими задержала местная полиция, сославшись на то, что они якобы не имеют права там находиться.
"Готовят выдворение! Запрет на въезд — бан! Причина: угроза национальной безопасности Эстонии", — написал Росликов в Telegram-канале
.
Допрос и коммуникация со спецслужбами велись на русском языке, отметил он.
В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных граждан и выступил против их дискриминации. В конце речи он сказал: "Русский язык — наш язык".
После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Девятого июня Служба госбезопасности Латвии
возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России
и разжигании национальной розни". Его задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде. Десятого июня экс-депутата сейма избрали в Рижскую думу.