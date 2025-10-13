Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 13.10.2025 (обновлено: 14:49 13.10.2025)
ВС России поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении
ВС России поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении
ВС России поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении

ВС России ударом Ланцета поразили американский ЗРК Vampire

Дрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
ВС РФ ударом "Ланцета" поразили американский ЗРК Vampire на сумском направлении - МО РФ
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
