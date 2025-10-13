https://ria.ru/20251013/ria-2047891385.html
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское - РИА Новости, 13.10.2025
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское
Подразделения российских войск на красноармейском направлении ДНР смогли сковать ВСУ у Родинского, окружив населенный пункт, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:28:00+03:00
2025-10-13T09:28:00+03:00
2025-10-13T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
https://ria.ru/20251013/krasnoarmeysk-2047873974.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское
ВС России удерживают позиции против ВСУ у населенного пункта Родинское