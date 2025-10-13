ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения российских войск на красноармейском направлении ДНР смогли сковать ВСУ у Родинского, окружив населенный пункт, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что севернее Котлино на красноармейском направлении идут ожесточенные боестолкновения, но российские подразделения улучшают свои позиции.