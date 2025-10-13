Рейтинг@Mail.ru
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 13.10.2025 (обновлено: 10:00 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/ria-2047891385.html
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское - РИА Новости, 13.10.2025
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское
Подразделения российских войск на красноармейском направлении ДНР смогли сковать ВСУ у Родинского, окружив населенный пункт, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:28:00+03:00
2025-10-13T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
https://ria.ru/20251013/krasnoarmeysk-2047873974.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России ограничили действия ВСУ в районе населенного пункта Родинское

ВС России удерживают позиции против ВСУ у населенного пункта Родинское

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения российских войск на красноармейском направлении ДНР смогли сковать ВСУ у Родинского, окружив населенный пункт, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейское направление. Здесь продолжается охват красноармейско-дмитровской агломерации. Здесь мы видим, что наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское, практически окружив его, и сейчас проходит зачистка от вооруженных формирований Украины данного населенного пункта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что севернее Котлино на красноармейском направлении идут ожесточенные боестолкновения, но российские подразделения улучшают свои позиции.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала