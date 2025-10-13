В Московском регионе за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более трети от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за минувшие сутки, больше всего в Ново-Иерусалиме - 23 миллиметра, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Более 30% месячной нормы пролилось в Подмосковье. За минувшие сутки в столичном регионе местами выпало аномальное количество дождей! Больше всего попало в осадкомер Ново-Иерусалима (23 миллиметра), что составляет более 1/3 от всего месячного объема небесной влаги, Можайска (22 миллиметра), или 36% от нормы октября, Наро-Фоминска (21 миллиметр) – 32%, Михайловского (20 миллиметров)", - сказал Тишковец.

Он отметил, что в Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 9 миллиметров дождя. Суточный рекорд для метеорологических суток 12 октября составляет 17,1 миллиметра, установленный в 2001 году.

"До 9 утра прольется еще 12 миллиметров, так что шанс на новый рекорд сохраняется. По 9 миллиметров осадков было также на метеостанциях Балчуг и Тушино, в Строгино – 5 миллиметров, в Бутово – 13 миллиметров", - добавил синоптик.

Он уточнил, что в столице в течение дня дожди продолжатся и ожидается еще до 18 миллиметров осадков или 25% от всей месячной нормы. Суточный рекорд осадков для 13 октября принадлежит 1960 году, когда метеорологи зафиксировали 16,1 миллиметра.