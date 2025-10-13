Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа
12:51 13.10.2025
Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа
Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа
Четких договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 13.10.2025
россия
дональд трамп
вооруженные силы украины
сша
украина
владимир путин
в мире
дмитрий песков
россия
сша
украина
россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, сша, украина, владимир путин, в мире, дмитрий песков
Россия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа по "Томагавкам"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Четких договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил журналистам, что может обсудить вопрос возможных поставок Tomahawk Украине с Путиным. По словам президента США, Вашингтон мог бы предоставить ракеты для ВСУ, если украинский конфликт не удастся урегулировать.
"Действительно, судя по сообщениям Трампа, Трамп сказал о такой возможности, пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа по поводу возможного разговора с Путиным о ракетах Tomahawk.
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Песков рассказал, когда Путин и Алиев договорились о встрече в Душанбе
РоссияДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаВладимир ПутинВ миреДмитрий Песков
 
 
