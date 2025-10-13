https://ria.ru/20251013/razgovor-2047936160.html
Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа
Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа - РИА Новости, 13.10.2025
Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа
Четких договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 13.10.2025
россия
дональд трамп
вооруженные силы украины
сша
украина
владимир путин
в мире
дмитрий песков
россия
сша
украина
россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, сша, украина, владимир путин, в мире, дмитрий песков
Россия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа
