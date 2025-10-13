Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа по "Томагавкам"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Четких договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но его можно оперативно организовать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, разговор президентов состоится, как только появятся договоренности об этом.
Минувшей ночью Трамп заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским поставки оружия на Украину, в том числе ракет "Томагавк". Он выразил уверенность, что президент России пойдет на урегулирование украинского конфликта, а в противном случае, по его словам, Вашингтон передаст Киеву "Томагавки". Трамп предположил, что поговорит об этом с Путиным.
Российский лидер, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что "Томагавк" — мощное оружие, но они не изменят ситуацию на поле боя. Он также подчеркнул, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно и это будет означать абсолютно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США.
