Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа по "Томагавкам" - РИА Новости, 13.10.2025
12:48 13.10.2025 (обновлено: 16:30 13.10.2025)
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа по "Томагавкам"
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа по "Томагавкам"
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа по "Томагавкам"

Песков заявил о возможности быстро организовать разговор Путина с Трампом

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Четких договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но его можно оперативно организовать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Еще раз повторяю: существуют все возможности для весьма оперативной организации такого телефонного разговора", — сказал он, комментируя слова Трампа о том, что тот может обсудить с Путиным вопрос поставок на Украину ракет "Томагавк".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Медведев рассказал, кто будет запускать ракеты Tomahawk
Вчера, 11:21
По словам пресс-секретаря, разговор президентов состоится, как только появятся договоренности об этом.
Минувшей ночью Трамп заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским поставки оружия на Украину, в том числе ракет "Томагавк". Он выразил уверенность, что президент России пойдет на урегулирование украинского конфликта, а в противном случае, по его словам, Вашингтон передаст Киеву "Томагавки". Трамп предположил, что поговорит об этом с Путиным.
Российский лидер, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что "Томагавк" — мощное оружие, но они не изменят ситуацию на поле боя. Он также подчеркнул, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно и это будет означать абсолютно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
 
