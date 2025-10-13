Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 13.10.2025 (обновлено: 13:47 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/razgovor-2047934221.html
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.10.2025
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:43:00+03:00
2025-10-13T13:47:00+03:00
дмитрий песков
россия
в мире
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251013/peskov-2047933878.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп
Дмитрий Песков, Россия, В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа

Песков рассказал, когда состоится разговор между Путиным и Трампом. Подробности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил журналистам, что может обсудить вопрос возможных поставок Tomahawk Украине с Путиным. По словам президента США, Вашингтон мог бы предоставить ракеты для ВСУ, если украинский конфликт не удастся урегулировать.
"Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа по поводу возможного разговора с Путиным о ракетах Tomahawk.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Обращение с Tomahawk потребует американских специалистов, заявили в Кремле
Вчера, 12:42
 
Дмитрий ПесковРоссияВ миреСШАУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала