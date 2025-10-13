https://ria.ru/20251013/razgovor-2047934221.html
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.10.2025
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2025
дмитрий песков
россия
в мире
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа
Песков рассказал, когда состоится разговор между Путиным и Трампом. Подробности