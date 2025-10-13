Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало сообщение в день начала ядерных учений НАТО - РИА Новости, 13.10.2025
14:36 13.10.2025 (обновлено: 15:30 13.10.2025)
"Радио Судного дня" передало сообщение в день начала ядерных учений НАТО
"Радио Судного дня" передало сообщение в день начала ядерных учений НАТО - РИА Новости, 13.10.2025
"Радио Судного дня" передало сообщение в день начала ядерных учений НАТО
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", передала в эфир новое сообщение в день начала ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию,... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
нидерланды
россия
европа
нато
в мире, нидерланды, россия, европа, нато
В мире, Нидерланды, Россия, Европа, НАТО
"Радио Судного дня" передало сообщение в день начала ядерных учений НАТО

Радиостанция Судного дня передала новый сигнал на фоне ядерных учений НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Claire WaldoИстребитель ВВС США F-22 Raptor во время учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon
Истребитель ВВС США F-22 Raptor во время учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Claire Waldo
Истребитель ВВС США F-22 Raptor во время учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", передала в эфир новое сообщение в день начала ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 13 октября в 13:07 по московскому времени прозвучало слово "гулоболт".
НАТО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО
Вчера, 05:41
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Steadfast Noon — ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия. В этом году они проходят в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран альянса.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Западе раскрыли, что НАТО получит от России
Вчера, 03:04
 
