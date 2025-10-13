"Радио Судного дня" передало сообщение в день начала ядерных учений НАТО

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", передала в эфир новое сообщение в день начала ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 13 октября в 13:07 по московскому времени прозвучало слово "гулоболт".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Steadfast Noon — ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия. В этом году они проходят в Нидерландах с участием 71 самолета из 14 стран альянса.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
