Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 13.10.2025
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:37:00+03:00
2025-10-13T14:37:00+03:00
2025-10-13T14:37:00+03:00
безопасность
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
белгородская область
Новости
ru-RU
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Средства ПВО за 6 часов уничтожили два БПЛА над Крымом и Белгородской областью