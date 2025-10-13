Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/pvo-2047963132.html
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 13.10.2025
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:37:00+03:00
2025-10-13T14:37:00+03:00
безопасность
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/67/1461496777_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a02629b197960008d02975081fd012c4.jpg
https://ria.ru/20251013/voyna-2047882420.html
республика крым
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/67/1461496777_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e64c8277e75904a6de0eaeecfc604b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Республика Крым, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью

Средства ПВО за 6 часов уничтожили два БПЛА над Крымом и Белгородской областью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт.
Командный пункт. - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Командный пункт.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Тринадцатого октября 2025 года в период с 8:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым и Белгородской области", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Священник рассказал, как война меняет мировоззрение украинцев
Вчера, 08:09
 
БезопасностьРеспублика КрымБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала