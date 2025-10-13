https://ria.ru/20251013/pvo-2047880688.html
ПВО за ночь сбила 103 украинских беспилотника
ПВО за ночь сбила 103 украинских беспилотника - РИА Новости, 13.10.2025
ПВО за ночь сбила 103 украинских беспилотника
ПВО за ночь сбила 103 дрона ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T07:21:00+03:00
2025-10-13T07:21:00+03:00
2025-10-13T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
черное море
астраханская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
черное море
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, черное море, астраханская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Черное море, Астраханская область, Вооруженные силы Украины