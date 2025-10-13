Силы ПВО за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 13.10.2025 (обновлено: 07:34 13.10.2025)
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 103 дрона ВСУ, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 12 октября текущего года до 7:00 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы поразили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
