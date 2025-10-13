https://ria.ru/20251013/pvo-2047875858.html
В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА
ПВО отразила атаку БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 13.10.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области