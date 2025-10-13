Рейтинг@Mail.ru
"На плечах Путина". На Западе высказались о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 13.10.2025
"На плечах Путина". На Западе высказались о надвигающейся катастрофе
Финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X заявил о важной роли президента России Владимира Путина в формировании будущего Европы. РИА Новости, 13.10.2025
Малинен призвал Путина определить судьбу Европы. Подробности

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X заявил о важной роли президента России Владимира Путина в формировании будущего Европы.
"Я думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах президента Путина", — написал он.
По мнению Малинена, если российский лидер "будет слишком мягок", Европа станет жертвой войны, которая "в конечном итоге охватит США и весь остальной мир".
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
