"На плечах Путина". На Западе высказались о надвигающейся катастрофе
"На плечах Путина". На Западе высказались о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 13.10.2025
"На плечах Путина". На Западе высказались о надвигающейся катастрофе
Финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X заявил о важной роли президента России Владимира Путина в формировании будущего Европы. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T20:40:00+03:00
в мире, россия, европа, москва, владимир путин, туомас малинен, сергей лавров
Малинен призвал Путина определить судьбу Европы. Подробности