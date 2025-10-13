https://ria.ru/20251013/putin-2048017965.html
Путин обратил внимание на госдолг Ульяновской области
Путин обратил внимание на госдолг Ульяновской области - РИА Новости, 13.10.2025
Путин обратил внимание на госдолг Ульяновской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских обратил внимание на госдолг региона. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских обратил внимание на госдолг региона.
В ходе встречи губернатор доложил Путину
, что с 2021 года по 2024 год собственные доходы регионального бюджета выросли с 63 миллиардов рублей до 97 миллиардов рублей. По словам Русских
, рост был обеспечен благодаря поддержке промышленного производства.
«
"Но госдолг все-таки большой", - отметил Путин.
Губернатор сообщил, что чем больше регион зарабатывает, тем больше возникает расходов. По словам Русских, в первую очередь, они направлены на социальную поддержку населения.
"Все-таки я просил бы Вас обратить внимание на долю коммерческих кредитов. Они дорогие", - подчеркнул президент.