Путин обратил внимание на госдолг Ульяновской области

Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи

Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских обратил внимание на госдолг региона.

В ходе встречи губернатор доложил Путину , что с 2021 года по 2024 год собственные доходы регионального бюджета выросли с 63 миллиардов рублей до 97 миллиардов рублей. По словам Русских , рост был обеспечен благодаря поддержке промышленного производства.

« "Но госдолг все-таки большой", - отметил Путин.

Губернатор сообщил, что чем больше регион зарабатывает, тем больше возникает расходов. По словам Русских, в первую очередь, они направлены на социальную поддержку населения.