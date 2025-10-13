Рейтинг@Mail.ru
В Польше раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 13.10.2025
16:00 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/putin-2047994316.html
В Польше раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
В Польше раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза четко дал понять Западу, что Россия будет продолжать СВО и достигнет поставленных целей несмотря на угрозы и... РИА Новости, 13.10.2025
В Польше раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза четко дал понять Западу, что Россия будет продолжать СВО и достигнет поставленных целей несмотря на угрозы и провокации, пишет польское издание Mysl Polska.
"Таким образом, мы получили от Кремля четкую оценку сложившейся ситуации. Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит. Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем", — говорится в материале.
Владимир Путин 7 октября обсудил ситуацию в зоне спецоперации с командующими группировками войск и провел совещание с членами Совбеза.
Президент отметил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС России, и попытки киевского режима наносить удары по мирным объектам вглубь России ситуацию никак не изменят. Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно и отметил роль ОПК в обеспечении успешных действий армии. Президент также подчеркнул, что разработка новейших вооружений и их поставка в войска идут опережающими темпами
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
