Губернатор Ульяновской области доложил Путину о развитии экономики региона - РИА Новости, 13.10.2025
13:48 13.10.2025 (обновлено: 17:42 13.10.2025)
Губернатор Ульяновской области доложил Путину о развитии экономики региона
Губернатор Ульяновской области доложил Путину о развитии экономики региона - РИА Новости, 13.10.2025
Губернатор Ульяновской области доложил Путину о развитии экономики региона
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских обсудил социально-экономическое развитие региона. РИА Новости, 13.10.2025
Путин на встрече с губернатором Ульяновской области
Путин провел встречу с губернатором Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области доложил Путину о развитии экономики региона

Путин встретился с главой Ульяновской области Русских

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских обсудил социально-экономическое развитие региона.
Русских доложил, что по итогам прошлого года Ульяновская область заняла первое место по индексу промышленного производства в Приволжском федеральном округе. Кроме того, идет активная работа по повышению зарплат.
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Названы города-лидеры по уровню зарплат в России
Вчера, 00:37
«
"В 2021 году она в регионе составляла 36 тысяч, на сегодняшний день она составляет уже 65. Мы в 2024 году шли с темпом 122 процента, что опережает среднероссийский уровень", — отметил губернатор.
Кроме того, Русских сообщил, что объем инвестиций в основной капитал в 2024 году достиг 142 миллиардов рублей, соответствующий индекс составил 111%. Путин назвал такой показатель хорошим.
Президент также поинтересовался, как работает свободная экономическая зона в Ульяновской области. Глава региона рассказал об индустриальных парках и портовой ОЭЗ.
«

"Была проведена очень большая работа по приведению в эту зону иностранных инвесторов. Но с введением санкций иностранцы покинули, и мы в течение года практически все заводы запустили. Предприятия нашли новых собственников, регион в этом активно помогал", — добавил Русских.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Краснов рассказал о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах
20 июня, 10:59
Были затронуты и вопросы демографии. Глава региона сообщил, что число многодетных семей растет: за пять лет оно увеличилось с 12,6 тысячи до 17 тысяч в 2024 году. По его словам, пропаганда семейных ценностей дает очень хороший результат.
Помимо этого, губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации и создании для них еще одного реабилитационного центра.
«

"Всего мы разработали 45 мер поддержки, они у нас постоянно совершенствуются, 7261 семья находится на сопровождении специалистов соцзащиты. В регионе работает региональное отделение фонда "Защитники Отечества", — сказал он.

Кроме того, Русских отчитался о работе по реконструкции объектов в ДНР и ЛНР. Так, специалисты из Ульяновской области восстановили шесть школ и детских садов, 126 многоквартирных домов, 59 объектов теплоснабжения в Мариуполе, Горловке, Северодонецке, Лисичанске.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства
10 сентября, 14:21
 
ПолитикаРоссияУльяновская областьВладимир ПутинАлексей РусскихДмитрий ПесковДонецкая Народная Республика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
