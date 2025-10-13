Губернатор Ульяновской области доложил Путину о развитии экономики региона

"В 2021 году она в регионе составляла 36 тысяч, на сегодняшний день она составляет уже 65. Мы в 2024 году шли с темпом 122 процента, что опережает среднероссийский уровень", — отметил губернатор.

Президент также поинтересовался, как работает свободная экономическая зона в Ульяновской области. Глава региона рассказал об индустриальных парках и портовой ОЭЗ.

"Была проведена очень большая работа по приведению в эту зону иностранных инвесторов. Но с введением санкций иностранцы покинули, и мы в течение года практически все заводы запустили. Предприятия нашли новых собственников, регион в этом активно помогал", — добавил Русских.

Были затронуты и вопросы демографии. Глава региона сообщил, что число многодетных семей растет: за пять лет оно увеличилось с 12,6 тысячи до 17 тысяч в 2024 году. По его словам, пропаганда семейных ценностей дает очень хороший результат.