Путин встретится с губернатором Ульяновской области
12:46 13.10.2025 (обновлено: 13:08 13.10.2025)
Путин встретится с губернатором Ульяновской области
политика, ульяновская область, россия, владимир путин, алексей русских, дмитрий песков
Политика, Ульяновская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Русских, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Ульяновской области

Путин проведет встречу с губернатором Ульяновской области Русских

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С докладом у него (у Путина - ред.) будет губернатор Ульяновской области Алексей Русских", - сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь президента России добавил, что сегодня у Путина спокойный день, без мероприятий.
"Путин работает в Кремле, сегодня день спокойный, без мероприятий. У него буду различные встречи, внутренние совещания", - сказал Песков.
ПолитикаУльяновская областьРоссияВладимир ПутинАлексей РусскихДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала