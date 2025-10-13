https://ria.ru/20251013/putin-2047935157.html
Путин встретится с губернатором Ульяновской области
Путин встретится с губернатором Ульяновской области - РИА Новости, 13.10.2025
Путин встретится с губернатором Ульяновской области
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:46:00+03:00
2025-10-13T12:46:00+03:00
2025-10-13T13:08:00+03:00
политика
ульяновская область
россия
владимир путин
алексей русских
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748016580_0:250:3062:1972_1920x0_80_0_0_ee96d4b3d37c4eae521a98242d5382cc.jpg
https://ria.ru/20251013/dialog-2047935019.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748016580_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_712e5affac81f837757abe3db61172f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ульяновская область, россия, владимир путин, алексей русских, дмитрий песков
Политика, Ульяновская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Русских, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Ульяновской области
Путин проведет встречу с губернатором Ульяновской области Русских