Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе
Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе
Если мирное соглашение по Газе действительно сработает, то президент США Дональд Трамп сделает многое для мира, хотя бы на Ближнем Востоке, однако самый острый...
Новости
Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе
Пушков на фоне урегулирования в Газе заявил об опасности поставок Tomahawk Киеву
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Если мирное соглашение по Газе действительно сработает, то президент США Дональд Трамп сделает многое для мира, хотя бы на Ближнем Востоке, однако самый острый кризис, угрожающий столкновением между НАТО и РФ, остается неразрешенным, угрозы поставить Киеву ракеты Tomahawk не способствуют его урегулированию, заявил сенатор Алексей Пушков.
Президент США Дональд Трамп
заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке
наступил мир.
«
"Трамп подписывает мирное соглашение по Газе. Если оно будет действовать и приведет к миру, а не будет сорвано, чего исключить нельзя, станет ясно, что президент США на деле сделал больше для мира, хотя бы на Ближнем Востоке, чем лауреат Нобелевской премии мира этого года, избранный исключительно по идеологическим причинам", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Однако самый острый кризис, угрожающий столкновением между НАТО
и Россией
, остается неразрешенным, отметил Пушков
. "И угрозы поставить Киеву
ракеты Tomahawk никак не способствуют его урегулированию, а совсем наоборот - чреваты новым уровнем эскалации", - подчеркнул он.
По мнению законодателя, "именно украинский кризис является подлинным испытанием для миротворчества Трампа, раз уж он претендует на эту роль".
В этом году Нобелевской премии мира была удостоена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.