Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/pushkov-2048069136.html
Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе
Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе
Если мирное соглашение по Газе действительно сработает, то президент США Дональд Трамп сделает многое для мира, хотя бы на Ближнем Востоке, однако самый острый... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:12:00+03:00
2025-10-13T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
ближний восток
россия
дональд трамп
алексей пушков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, россия, дональд трамп, алексей пушков, нато, обострение палестино-израильского конфликта
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Ближний Восток, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта
Пушков прокомментировал подписание соглашения по Газе

Пушков на фоне урегулирования в Газе заявил об опасности поставок Tomahawk Киеву

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Если мирное соглашение по Газе действительно сработает, то президент США Дональд Трамп сделает многое для мира, хотя бы на Ближнем Востоке, однако самый острый кризис, угрожающий столкновением между НАТО и РФ, остается неразрешенным, угрозы поставить Киеву ракеты Tomahawk не способствуют его урегулированию, заявил сенатор Алексей Пушков.
Президент США Дональд Трамп заявил мировым лидерам на саммите по сектору Газа, что с подписанием мирного документа на Ближнем Востоке наступил мир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
«

"Трамп подписывает мирное соглашение по Газе. Если оно будет действовать и приведет к миру, а не будет сорвано, чего исключить нельзя, станет ясно, что президент США на деле сделал больше для мира, хотя бы на Ближнем Востоке, чем лауреат Нобелевской премии мира этого года, избранный исключительно по идеологическим причинам", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Однако самый острый кризис, угрожающий столкновением между НАТО и Россией, остается неразрешенным, отметил Пушков. "И угрозы поставить Киеву ракеты Tomahawk никак не способствуют его урегулированию, а совсем наоборот - чреваты новым уровнем эскалации", - подчеркнул он.
По мнению законодателя, "именно украинский кризис является подлинным испытанием для миротворчества Трампа, раз уж он претендует на эту роль".
В этом году Нобелевской премии мира была удостоена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАБлижний ВостокРоссияДональд ТрампАлексей ПушковНАТООбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала