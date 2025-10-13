https://ria.ru/20251013/pushilin-2047892565.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении - РИА Новости, 13.10.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Подразделения российских войск продвигаются к Константиновке Донецкой Народной Республики, там идут серьезные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:31:00+03:00
2025-10-13T09:31:00+03:00
2025-10-13T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_c7b78799e5ccb2fce29b784f6fa1af90.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02f68afe46f3b5960fa8b3dfe5caebaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Пушилин рассказал о серьезных боях на Константиновском направлении